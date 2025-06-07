Аварию на газовой скважине в Мангистауской области устранили (видео)

Авария на газовой скважине в Мангистауской области устранена. Пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным официального Telegram-канала ведомства, для ликвидации аварийной ситуации к месту происшествия были привлечены силы и средства ДЧС и специалисты компаний "Ақберен", "Оңтүстік мұнай сервис", Nobilis Corp и Varro Operating Group.

На месте происшествия был создан оперативный штаб, где был составлен план работы по ликвидации аварии. Было обследовано состояние устья скважины с замером воздушной среды газоаналитической аппаратурой, ПДК не превышен.

Прибывшие сотрудники и специалисты провели работы по глушению скважины через затрубное пространство, демонтировали превентор крестовины и установили новый защитный элемент на вход скважины, чтобы предотвратить утечки и обеспечить герметичность.

Также на расстоянии 60 метров от скважины проводились работы по рытью траншеи для сбора воды при случае возникновений пожара.

Пострадавших нет. Причина аварии устанавливается.

Напомним, 6 июня был зарегистрирован беспожарный сброс газоводной смеси из скважины №57 на месторождении "Толкын" в Бейнеу. Пострадавших в аварии нет. В МЧС отметили, что с трубопровода скважины идет сброс газоводной смеси. Меры безопасности ужесточены. Ситуация находится под постоянным контролем.

А в марте этого года на месторождении Западная прорва в Атырауской области произошел выброс газа, из-за чего над скважиной появился столб огня.