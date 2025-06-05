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Взрыв в актюбинской пятиэтажке: жильцам запретили возвращаться в свои дома (видео)

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Взрыв газа в Актобе
На месте взрыва. Кадр из видео: instagram.com/aqtobe_akimat

После взрыва в пятиэтажном доме в Актобе, где погиб мужчина, эвакуировали жителей 45 квартир. Комиссия проверяет техническое состояние дома, передает сайт телеканала КТК.

По информации телеканала, в доме, где произошел взрыв, частично обрушились межэтажные перекрытия. По предварительным данным, разрушены минимум шесть квартир. Комиссия проверит техническое состояние и остальных. Поэтому жителей трех подъездов эвакуировали полностью. Не исключено, что дом признают аварийным.

"Комиссия акимата будет рассматривать вопрос по изучению, то есть анализу конструкции. И соответственно, будут выводы сделаны. Дом признают аварийным после окончания работы специальных строительных организаций", - сообщил начальник управления ДЧС Актюбинской области Евгений Овчарский.

Выясняются и причины трагедии. По одной из версий, мужчина мог использовать газовый баллон во время ремонта. Сила взрыва была такой, что даже в соседних домах треснули окна. Повреждения получили и автомобили, припаркованные во дворе.

Сообщается, что до окончания экспертизы жильцам 45 квартир запретили возвращаться домой. Временно пожить людям предложили в общежитии. Однако только 11 человек воспользовались этой возможностью. Остальные разъехались по родственникам.

Источник: КТК

Напомним, взрыв прогремел в одной из квартир в жилом доме на проспекте Абая в Актобе. Из-за хлопка газовоздушной смеси огонь распространился на площади около 40 квадратных метров, кроме того, частично обрушилась межэтажная конструкция между 3 и 4 этажами.

Эвакуировали 73 человека, одного спасли. По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб.

Позже глава города высказался о случившемся. Сообщил, что было принято решение эвакуировать жителей одного подъезда, это 15 квартир, и разместить их в общежитии для обеспечения безопасности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2252856-vzryv-v-aktyubinskoy-pyatietazhke-zhilcam-zapretili-vozvrashchatsya-v-svoi-doma-video/