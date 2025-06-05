Жилой комплекс загорелся в Астане: пожар начался в кабельной шахте

В эти минуты огнеборцы тушат возгорание жилого комплекса в Астане, расположенного по улице Тәуелсиздик в столичном районе Сарайшык, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в ДЧС столицы, на данный момент установлено, что происходит загорание в кабельной шахте, с 5 по 12 этажи.

"Жильцы самостоятельно эвакуировались. Информация по пострадавшим не поступала. На месте силы и средства работают по повышенному рангу", - сообщили в ДЧС.

Позже в ДЧС добавили, что произошло возгорание в кабельной шахте, с первого по 12-й этажи. Кроме того, в подвальном помещении горела складированная мебель. Силами ДЧС по лестничному маршу при помощи спасательных колпаков спасено четверо.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, 4 июня, в Астане в ЖК "Семь бочек" случился крупный пожар, жителей ЖК эвакуировали.

После стало известно, что будет организовано временное размещение в гостиницах города. Кроме того, 21 жильца временно поселили в отеле.