Взрыв в Актобе: аким города высказался о ЧП (видео)
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В Актобе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием на 4-м этаже 5-этажного жилого дома. Глава города прибыл к месту происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
Как сообщается в официальном аккаунте акимата Актобе в Instagram, на место происшествия оперативно прибыли аким города Азамат Бекет, руководители городских структур и подразделений, а также спасатели ДЧС.
"Мы приняли решение эвакуировать жителей одного подъезда, это 15 квартир, и разместить их в общежитии для обеспечения безопасности. Им не следует возвращаться в этот подъезд до тех пор, пока эксперты не установят все обстоятельства произошедшего", - пояснил Азамат Бекет.
На месте происшествия продолжил работу штаб по чрезвычайным ситуациям. Ведутся аварийно-спасательные работы и разбор завалов. Причины произошедшего устанавливаются.
Напомним, взрыв прогремел в одной из квартир в жилом доме на проспекте Абая в Актобе.
Из-за хлопка газовоздушной смеси огонь распространился на площади около 40 квадратных метров, кроме того, частично обрушилась межэтажная конструкция между 3 и 4 этажами.
Эвакуировали 73 человека, одного спасли. По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2252532-vzryv-v-aktobe-akim-goroda-vyskazalsya-o-chp-video/