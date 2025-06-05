Пожар на стратегическом объекте в районе воинской части взбудоражил жителей в Актау (видео)

В Сети появилось видео очевидцев пожара в районе одной из воинских частей в Актау. В ДЧС сообщили, что возгорание произошло на складе хранения продуктов, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте @911.aktau появилась информация о пожаре вблизи одной из воинских частей в Актау. На странице опубликовали видео очевидца, проезжающего мимо на машине. На кадрах видно полыхающий за забором огонь и черные клубы дыма.

"Очень надеюсь, что это не склад боеприпасов", - комментирует подписчик.

"Я как раз проезжала в это время там, моментальное возгорание, навстречу ехали несколько машин полиции и пожарные", - написали также под видео.

"Надеюсь, люди не пострадали", - пишет женщина в комментариях.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что пожар произошел 4 июня на складе хранения продуктов.

"В 20:50 на пульт 101 ДЧС Мангистауской области поступило сообщение о возгорании склада по хранению продуктов питания, расположенного в промышленной зоне города Актау.

Незамедлительно прибывшие спасатели ликвидировали пожар за 18 минут на площади 70 кв. м", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Корреспондент NUR.KZ задал уточняющий вопрос: "Относится ли склад к воинской части?". В ДЧС ответили, что воинская часть - это стратегический объект и уточнять необходимо у них напрямую.

Напомним, в мае в поселке Боралдай Алматинской области случился крупный пожар - загорелся склад на территории промышленной зоны, где хранились пищевая продукция и автомасла.

До этого в районе Байконур в Астане произошел пожар в складском помещении, спасены двое рабочих, которые после осмотра врачей от госпитализации отказались.

В апреле столичные огнеборцы тушили возгорание отдельностоящего склада в районе Байконыр - пожарные работали по повышенному рангу.