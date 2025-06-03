Пожар случился на заводе в Костанае (видео)

Сегодня ночью в городе Костанай случился серьезный пожар на территории завода. ЧП обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает ведомство, возгорание произошло в битумно-нагревательной станции на территории асфальтного завода в Костанае.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев, пожар был локализован и потушен на небольшой площади, предотвращено его дальнейшее распространение", - говорится в сообщении.

Казахстанцам напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, ранее крупный пожар случился в Шымкенте - здесь загорелись складированные отходы из пластика и резинотехнических изделий. Тушение осложнялось плотным черным дымом и большой площадью горения.

Позже сообщалось о серьезном пожаре в Щучинске - здесь огонь охватил пристройку к кафе.

А на прошлой неделе в Караганде горел автосалон.