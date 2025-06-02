ЧП на трассе: автовоз с шестью иномарками загорелся в Кызылординской области (фото)

Сегодня на трассе в Кызылординской области загорелся автовоз, перевозивший 6 автомобилей. Спасатели рассказали о ситуации на данный момент, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным МЧС, на автодороге Карабутак - Кызылорда - Шымкент в Кызылординской области произошло возгорание автовоза, перевозившего 6 автомобилей.

"К месту происшествия оперативно прибыли подразделения службы пожаротушения. Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет, причина устанавливается", - сообщили в МЧС.

В декабре прошлого года мы также писали, что в Жамбылской области сотрудники МЧС спасли от уничтожения огнем автовоз, груженный машинами. Пострадавших не было.

До этого на трассе в Жамбылской области случился пожар - загорелся автовоз, груженный машинами. Спасатели отстояли 4 авто.

А на трассе Алматы - Ташкент сгорел автовоз, который перевозил восемь легковых автомобилей. Жертв и пострадавших не было.