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ЧП на трассе: автовоз с шестью иномарками загорелся в Кызылординской области (фото)

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тушение автовоза
Пожарные тушат автовоз. Фото: МЧС РК

Сегодня на трассе в Кызылординской области загорелся автовоз, перевозивший 6 автомобилей. Спасатели рассказали о ситуации на данный момент, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным МЧС, на автодороге Карабутак - Кызылорда - Шымкент в Кызылординской области произошло возгорание автовоза, перевозившего 6 автомобилей.

"К месту происшествия оперативно прибыли подразделения службы пожаротушения. Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет, причина устанавливается", - сообщили в МЧС.

В декабре прошлого года мы также писали, что в Жамбылской области сотрудники МЧС спасли от уничтожения огнем автовоз, груженный машинами. Пострадавших не было.

До этого на трассе в Жамбылской области случился пожар - загорелся автовоз, груженный машинами. Спасатели отстояли 4 авто.

А на трассе Алматы - Ташкент сгорел автовоз, который перевозил восемь легковых автомобилей. Жертв и пострадавших не было.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2251566-chp-na-trasse-avtovoz-s-shestyu-inomarkami-zagorelsya-v-kyzylordinskoy-oblasti-foto/