"Свободу Палестине!": митинг в поддержку Израиля завершился ранением шести человек в США

В американском штате Колорадо во время митинга в поддержку Израиля произошло нападение мужчины на толпу, он бросал взрывные устройства и кричал "Свободу Палестине".

По данным Sky News, в американском городе Боулдер (штат Колорадо) митинг в поддержку Израиля завершился нападением. Сообщается, что неизвестный мужчина использовал самодельный огнемет и зажигательные бомбы, пострадали 6 человек.

Как отмечает телеканал, группа людей в Боулдере проводила марш в память об израильтянах, которых удерживают в заложниках в секторе Газа. По словам очевидцев, во время атаки совершивший теракт мужчина кричал "Свободу Палестине!".

"Шесть человек в возрасте от 67 до 88 лет получили ранения, некоторые из них были доставлены в больницу. Большая часть центра Боулдера была оцеплена, пока собаки-ищейки и отряд по обнаружению взрывных устройств искали потенциальные устройства", - сказано в публикации.

Вскоре заявление о теракте в своем аккаунте в X сделал советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер, который упомянул экс-лидера страны Джо Байдена.

"Террористическая атака была совершена в Боулдере, штат Колорадо нелегальным иммигрантом. Администрация Байдена выдала ему туристическую визу, а затем он незаконно просрочил ее. В ответ администрация Байдена выдала ему разрешение на работу", - заявил Миллер.

По информации CNN, подозреваемый был опознан как Мохамед Сабри Солиман, ему 45 лет. В полиции заявили, что нужно определить, мог ли подозреваемый Мохамед Сабри Солиман страдать проблемами с психическим здоровьем.

"Он был без рубашки, кричал, использовал взрывные устройства и остался, чтобы его арестовали", - рассказал источник.

Отмечается, что в ФБР склонны рассматривать нападение как теракт, в то время как власти пока не торопятся с выводами.

Напомним, несколько недель назад в Вашингтоне у Еврейского музея застрелили двоих сотрудников посольства Израиля. Открывший стрельбу мужчина также кричал "Свободу Палестине!".

До этого в американском Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь, есть погибшие и десятки пострадавших. Инцидент прокомментировали городские власти.