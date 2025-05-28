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Упавшего в Каспийское море подростка спас прохожий из Актау (видео)

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Рука тонущего ребенка
Тонущий ребенок. Иллюстративное фото: Hafiez Razali/Getty Images

В Актау мальчик 2011 года рождения упал в море и начал тонуть, но его заметил случайный прохожий, который спас несовершеннолетнего, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.

Как указано в сообщении, сегодня аварийно-спасательный отряд ДЧС Мангистауской области оказал первую помощь ребенку 2011 года рождения.

"Он упал в воду в не предназначенном для купания месте и начал тонуть. Его заметил прохожий и спас. Позже пострадавший подросток был передан бригаде скорой помощи. Его состояние - удовлетворительное", - сообщили в ДЧС.

В мае текущего года в Астане ребенок упал с набережной и начал тонуть. Неравнодушный прохожий бросился в воду и спас ребенка. После ему подарили картину с рекой.

Также в этом месяце в Астане мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться, однако начал тонуть. Приехавшие на вызов полицейские вытащили его из воды.

До этого мы писали, что мужчина спас ребенка, упавшего в реку в Алматы. Сначала в Сети появилось видео героического поступка - молодой человек вытащил из воды утопающего мальчика. После факт подтвердили в ДЧС города, отметив, что официально на 112 и 102 сообщений не поступало, однако в результате мониторинга соцсетей совместно с полицией личности спасителя и ребенка установлены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2249940-upavshego-v-kaspiyskoe-more-podrostka-spas-prohozhiy-iz-aktau-video/