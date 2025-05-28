Пожар на строящейся станции LRT встревожил жителей Астаны

Жителей Астаны встревожил черный дым, который очевидцы сняли рядом с одной из строящихся станций LRT в городе, передает NUR.KZ. В ДЧС столицы рассказали подробности.

В Telegram-канале Astanovka 98 опубликовали информацию о пожаре, который, судя по фото, произошел рядом с одной из строящихся станций LRT.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службы ДЧС Астаны и МЧС РК. Там сообщили, что произошло возгорание строительных материалов.

"На проспекте Кабанбай батыра в районе строительства LRT произошло возгорание. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что горят строительные материалы на площади около 15 квадратных метров.

Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - сообщили в МЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

В июне прошлого года в столице также случился пожар на месте строительства LRT. Как сообщили в МЧС, загорелось тряпочное полотно.

Две недели спустя произошел еще один пожар на участке строящегося LRT - тогда горела опалубка между пролетами столбов. Огонь ликвидировали пожарные.