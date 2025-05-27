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Землетрясение ощутили жители на востоке Казахстана

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Землетрясение
Землетрясение. Иллюстративное фото: Gary S Chapman/Getty Images

В области Жетісу зарегистрировано землетрясение, его ощутимость составила 2 балла, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС. О пострадавших пока не сообщалось.

Как указано в Telegram-канале МЧС, сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических исследований и информации, в 19:51 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Его ощутили в Капал-Арасане.

"Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в области Жетісу. Расчетная интенсивность ощутимости в баллах составила 2 балла. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - заявили в МЧС.

Что делать при землетрясении

В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
  6. Отключите воду, газ, электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

В начале этого месяца землетрясение произошло на границе Казахстана и Кыргызстана - толчки почувствовали в Алматы и Алматинской области.

На прошлой неделе в Талдыкоргане во время выступления судмедэксперта по делу об убийстве Шерзата Болата участники почувствовали землетрясение. Этот момент попал на видео.

А несколько дней назад землетрясение зарегистрировано на территории России. Толчки ощущались в Восточном Казахстане - в городе Усть-Каменогорск и селе Катон-Карагай.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2249529-zemletryasenie-proizoshlo-na-vostoke-kazahstana/