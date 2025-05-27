Землетрясение ощутили жители на востоке Казахстана
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В области Жетісу зарегистрировано землетрясение, его ощутимость составила 2 балла, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС. О пострадавших пока не сообщалось.
Как указано в Telegram-канале МЧС, сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических исследований и информации, в 19:51 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Его ощутили в Капал-Арасане.
"Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в области Жетісу. Расчетная интенсивность ощутимости в баллах составила 2 балла. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - заявили в МЧС.
Что делать при землетрясении
В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
В начале этого месяца землетрясение произошло на границе Казахстана и Кыргызстана - толчки почувствовали в Алматы и Алматинской области.
На прошлой неделе в Талдыкоргане во время выступления судмедэксперта по делу об убийстве Шерзата Болата участники почувствовали землетрясение. Этот момент попал на видео.
А несколько дней назад землетрясение зарегистрировано на территории России. Толчки ощущались в Восточном Казахстане - в городе Усть-Каменогорск и селе Катон-Карагай.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2249529-zemletryasenie-proizoshlo-na-vostoke-kazahstana/