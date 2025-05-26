"Плакала от боли": тротуар обвалился под ногами жительницы Астаны

В Сети появилась информация о том, что жительница Астаны упала под землю после того, как под ней якобы "разверзлась брусчатка", передает NUR.KZ. Ситуацию прокомментировали медики.

В Telegram-канале Astanovka98 опубликовали информацию о том, что в Астане местная жительница якобы "буквально провалилась под землю".

"Брусчатка разверзлась под ней, когда она шла по тротуару в районе "Кобыз сарайы". Очевидцы говорят, что глубина там под метр. На дне ямы вода. Девушка плакала от боли после падения", - сказано в публикации.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в управление общественного здравоохранения столицы, а также в пресс-службу "Астана су арнасы".

"В скорую помощь поступил вызов по инциденту, который произошел по улице Керей, Жанибек хандар возле остановки "Кобыз сарайы". Бригадой скорой помощи на месте происшествия оказали первую медпомощь пациенту. Пациент от госпитализации отказался", - сообщили врачи.

В ГКП "Астана су арнасы" сообщили, что произошел локальный провал тротуарной плитки рядом с коллектором.

"Образовалась яма, на дне которой находилась вода. На место оперативно прибыла бригада ГКП "Астана су арнасы". Работы по вскрытию и техническому обследованию начались. Ситуация находится под полным контролем. Причины произошедшего будут установлены по итогам проведённых работ. Приносим извинения за неудобства и благодарим горожан за понимание", - сказано в сообщении.