Землетрясение произошло в Жамбылской области

Еще одно землетрясение зафиксировано в Казахстане - на этот раз в двух селах Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

"Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" 25 мая 2025 года в 15:08 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана, в 338 км на юго-запад от Алматы", - отмечается в сообщении ведомства.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

с. Кулан - 3 б.

с. Мерки- 2 б.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Сегодня утром мы писали, что землетрясение было зарегистрировано на территории России. Толчки ощущались в Восточном Казахстане - в городе Усть-Каменогорск и селе Катон-Карагай.

Что делать при землетрясении

В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков). Отключите воду, газ, электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.