Землетрясение произошло в Жамбылской области
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Еще одно землетрясение зафиксировано в Казахстане - на этот раз в двух селах Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.
"Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" 25 мая 2025 года в 15:08 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана, в 338 км на юго-запад от Алматы", - отмечается в сообщении ведомства.
Расчетная интенсивность (в баллах) составила:
- с. Кулан - 3 б.
- с. Мерки- 2 б.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Сегодня утром мы писали, что землетрясение было зарегистрировано на территории России. Толчки ощущались в Восточном Казахстане - в городе Усть-Каменогорск и селе Катон-Карагай.
Что делать при землетрясении
В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2248650-zemletryasenie-zafiksirovano-v-zhambylskoy-oblasti/