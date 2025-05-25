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Землетрясение произошло в Жамбылской области

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Жамбылская область
Жамбылская область. Иллюстративное фото: gov.kz

Еще одно землетрясение зафиксировано в Казахстане - на этот раз в двух селах Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

"Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" 25 мая 2025 года в 15:08 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана, в 338 км на юго-запад от Алматы", - отмечается в сообщении ведомства.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

  • с. Кулан - 3 б.
  • с. Мерки- 2 б.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Сегодня утром мы писали, что землетрясение было зарегистрировано на территории России. Толчки ощущались в Восточном Казахстане - в городе Усть-Каменогорск и селе Катон-Карагай.

Что делать при землетрясении

В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
  6. Отключите воду, газ, электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2248650-zemletryasenie-zafiksirovano-v-zhambylskoy-oblasti/