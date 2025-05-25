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Землетрясение почувствовали в Восточном Казахстане

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Сейсмограф
Сейсмограф. Көрнекі фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Землетрясение зарегистрировано на территории России. Толчки ощущались в Восточном Казахстане - в городе Усть-Каменогорск и селе Катон-Карагай, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Сегодня, 25 мая, в 07:35:14 (по время Астаны) сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зафиксировано землетрясение. Координаты: 50.320° с.ш., 88.020° в.д. Эпицентр землетрясения находился на территории России, в 1162 км северо-восточнее Алматы", - говорится в сообщении ведомства.

Расчетная интенсивность:

  • Усть-Каменогорск - 2 балла
  • с. Катон-Карагай - 2 балла

️Слабое землетрясение - разрушений и пострадавших нет.

Позже в МЧС сообщили, что специалистами ГУ "Казселезащита" проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков.

Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.

"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", - отметили в ведомстве.

Что делать при землетрясении

В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
  6. Отключите воду, газ, электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

В феврале этого года в 1225 километрах от Алматы произошло землетрясение, его интенсивность в Риддере и нескольких селах на востоке страны составила от 2 до 3 баллов.

В начале этого месяца землетрясение произошло на границе Казахстана и Кыргызстана - толчки почувствовали в Алматы и Алматинской области.

А на днях в Талдыкоргане во время выступления судмедэксперта по делу об убийстве Шерзата Болата участники почувствовали землетрясение. Этот момент попал на видео.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2248548-zemletryasenie-oshchutili-zhiteli-vostochnogo-kazahstana/