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Огромное мексиканское судно врезалось в знаменитый Бруклинский мост в США (фото, видео)

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Судно врезалось в мост в Нью-Йорке
Судно врезалось в мост в Нью-Йорке. Фото: Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images)

Мексиканское парусное судно с более чем 200 людьми на борту врезалось в знаменитый Бруклинский мост в Нью-Йорке, многие получили серьезные травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

По данным издания, парусное судно военно-морских сил Мексики врезалось в Бруклинский мост. В результате, судно лишилось мачт, 19 человек пострадали

"Огромное парусное судно ВМС Мексики, совершавшее визит доброй воли в Нью-Йорк, врезалось в Бруклинский мост, опрокинув свои мачты на палубу, в результате 19 человек получили ранения. Четверо находятся в критическом состоянии", - сообщили изданию спасатели.

Сообщается, что судно Cuauhtémoc, экипаж которого составляет 277 человек, по предварительным данным, осталось без питания, а течение отнесло его на дорожную палубу моста.

В результате столкновения мачты судна были сломаны. Сейчас изуродованное судно простаивает в воде, пока спасатели работают на месте.

"Первые спасатели прочесали воду, но источники сообщили, что никто не упал. Пострадавших перевозят на военно-морскую верфь Бруклина, а тех, кто находится в критическом состоянии, отправляют в близлежащую больницу для дополнительного лечения", - сказано в публикации.

Вскоре спасатели предупредили автомобилистов о задержках движения и перекрытиях дорог возле Нью-Док-стрит и Уотер-стрит в Бруклине.

Сам мост получил незначительные повреждения и снова открыт для движения.

В марте прошлого года мы писали, что четырехполосный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в США обрушился после того, как в него врезался большой корабль - контейнеровоз.

В феврале 2024 года в китайском Гуанчжоу в мост врезался грузовой корабль, из-за чего часть моста обрушилась. В воду упали автобус и несколько автомобилей.

В июне 2023 года в Индии рухнул мост за 200 млн долларов. Это было его второе обрушение за два года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2246061-ogromnoe-meksikanskoe-sudno-vrezalos-v-znamenityy-bruklinskiy-most-v-ssha-foto-video/