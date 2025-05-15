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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции: толчки ощутили в Анкаре

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Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции. Фото: x.com/TheUnmuteMedia

В Турции произошло землетрясение в городе Конья, но толчки также ощущались в столице Анкаре, где с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский.

Как указано на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5 произошло в центральной Турции. До этого в восточной Турции произошло два землетрясения магнитудой 0,7 и 1,6, которые не ощущались.

По данным Gismeteo.ru, в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в городе Конья, расположенном примерно в 200 км к югу от турецкой столицы.

"Сейсмическая активность была заметна и в Анкаре: в жилых домах ощущались подземные толчки. Колебания не причинили серьезных разрушений, однако вызвали кратковременное беспокойство среди жителей столицы.

Сейсмическое событие произошло на фоне дипломатических переговоров между представителями России и Украины. Пока что не сообщается, оказало ли землетрясение влияние на график или формат этих встреч", - сказано в сообщении.

Напомним, 23 апреля землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Турции. Информацию подтвердил министр внутренних дел страны Али Ерликая. Эпицентр находился в районе Силиври провинции Стамбул.

Момент землетрясения попал в прямой эфир телеканала в Турции. Также кадрами происходящего в Стамбуле в момент ЧП поделились очевидцы в соцсетях.

Вскоре после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление после сильного землетрясения. В своем первом заявлении по поводу землетрясений президент Эрдоган выразил слова поддержки турецким гражданам. А спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш призвал быть готовыми к землетрясению в стране.

В казахстанском МИДе сообщили о том, что обращений от граждан Казахстана, находящихся в Турции, в генеральное консульство РК в Стамбуле не поступало. А Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением вблизи Стамбула.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2245419-zemletryasenie-magnitudoy-5-2-proizoshlo-v-turcii-tolchki-oshchutili-v-ankare/