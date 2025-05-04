Самолет рухнул на жилые дома в американском штате Калифорния

В американском штате Калифорния небольшой самолет рухнул на жилые дома, в результате ЧП погиб пилот, повреждены дома, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

По информации издания, небольшой самолет врезался в район Сими-Вэлли, в результате чего погиб человек, находившийся на борту, также повреждены два дома.

"На место происшествия прибыли пожарные расчеты, а сотрудники полиции оцепили улицы, предупредив людей не приближаться к этому месту.

Дым поднимался над крышей одного из домов в районе Вуд-Ранч города Сими-Вэлли, расположенного примерно в 80,47 км к северо-западу от Лос-Анджелеса", - рассказали спасатели.

Позже пожарная служба округа Вентура подтвердила, что в момент возгорания в обоих домах находились жильцы, но они были эвакуированы и не пострадали.

Ранее, в феврале этого года, самолет Военно-морских сил США потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от военно-морской авиабазы ​​Норт-Айленд.

Отметим, 1 февраля в Филадельфии, США, произошла авиакатастрофа: самолет санавиации упал на жилой квартал, от взрыва пострадали дома и автомобили.

До этого 30 января пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак.

В январе этого года в американском городе Фуллертон, расположенном в штате Калифорния, легкомоторный самолет потерпел крушение и упал на здание. Тогда также погибли люди.