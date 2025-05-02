Банный комплекс загорелся в Акмолинской области (видео)

В одном из банных комплексов Косшы загорелся подземный газгольдер. В результате возгорания огонь перешел на помещения бани. На месте ЧП работают пожарные, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации из официального Telegram-канала Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан в Косшы произошло загорание газа в подземном газгольдере одного из банных комплексов по улице Республики. Огонь перешел на расположенное рядом парильное помещение и отдельно стоящую парную. На месте происшествия работают пожарные.

"Пожар в парильном помещении локализован на пощади 12 квадратных метров. В данный момент происходит факельное горение газа. Организовав бесперебойную подачу воды, спасатели в специальных теплоотражательных костюмах подают стволы для охлаждения газгольдера", - сообщили в министерстве.

На месте пожара развернут оперативный штаб и организовано оцепление периметра сотрудниками полиции. Тушение продолжается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, на днях мы сообщали, что здание цеха по утилизации пластика загорелось в Талдыкоргане. На месте пожара работали 3 боевых участка.

А столичные огнеборцы тушили возгорание отдельностоящего склада в районе Байконыр. Пожарные работали по повышенному рангу.