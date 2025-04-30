Здание цеха по утилизации пластика загорелось в Талдыкоргане (фото, видео)
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В Талдыкоргане пожарные тушат возгорание внутри цеха по утилизации пластика, расположенного в Восточной промзоне, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщает МЧС, в эти минуты огнеборцы в городе Талдыкорган тушат возгорание внутри цеха по утилизации пластика, расположенном в Восточной промзоне.
Пожарные работают по повышенному рангу.
По данным ведомства, на месте пожара создан оперативный штаб, работают 3 боевых участка.
На месте происшествия находятся 40 человек личного состава и 13 единиц техники. Угрозы другим объектам не имеется.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Накануне столичные огнеборцы тушили возгорание отдельностоящего склада в районе Байконыр - пожарные работали по повышенному рангу.
Ранее в Алматы также случился крупный пожар - загорелся магазин строительных материалов на шоссе Северное кольцо.
До этого в городе загорелся склад. Пламя охватило территорию в 3 тысячи квадратных метров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2240895-zdanie-ceha-po-utilizacii-plastika-zagorelos-v-taldykorgane-video/