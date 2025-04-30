Здание цеха по утилизации пластика загорелось в Талдыкоргане (фото, видео)

В Талдыкоргане пожарные тушат возгорание внутри цеха по утилизации пластика, расположенного в Восточной промзоне, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает МЧС, в эти минуты огнеборцы в городе Талдыкорган тушат возгорание внутри цеха по утилизации пластика, расположенном в Восточной промзоне.

Пожарные работают по повышенному рангу.

По данным ведомства, на месте пожара создан оперативный штаб, работают 3 боевых участка.

На месте происшествия находятся 40 человек личного состава и 13 единиц техники. Угрозы другим объектам не имеется.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Накануне столичные огнеборцы тушили возгорание отдельностоящего склада в районе Байконыр - пожарные работали по повышенному рангу.

Ранее в Алматы также случился крупный пожар - загорелся магазин строительных материалов на шоссе Северное кольцо.

До этого в городе загорелся склад. Пламя охватило территорию в 3 тысячи квадратных метров.