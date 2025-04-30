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Здание цеха по утилизации пластика загорелось в Талдыкоргане (фото, видео)

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Пожар в цеху в Талдыкоргане
Пожар в цеху в Талдыкоргане. Фото: МЧС РК

В Талдыкоргане пожарные тушат возгорание внутри цеха по утилизации пластика, расположенного в Восточной промзоне, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает МЧС, в эти минуты огнеборцы в городе Талдыкорган тушат возгорание внутри цеха по утилизации пластика, расположенном в Восточной промзоне.

Пожарные работают по повышенному рангу.

По данным ведомства, на месте пожара создан оперативный штаб, работают 3 боевых участка.

На месте происшествия находятся 40 человек личного состава и 13 единиц техники. Угрозы другим объектам не имеется.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Накануне столичные огнеборцы тушили возгорание отдельностоящего склада в районе Байконыр - пожарные работали по повышенному рангу.

Ранее в Алматы также случился крупный пожар - загорелся магазин строительных материалов на шоссе Северное кольцо.

До этого в городе загорелся склад. Пламя охватило территорию в 3 тысячи квадратных метров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2240895-zdanie-ceha-po-utilizacii-plastika-zagorelos-v-taldykorgane-video/