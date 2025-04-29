Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Отдельностоящий склад загорелся в Астане (фото, видео)

Опубликовано:

Горит склад в Астане
Горит склад в Астане. Фото: МЧС РК

Столичные огнеборцы тушили возгорание отдельностоящего склада в районе Байконыр - пожарные работали по повышенному рангу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Огнеборцы тушат возгорание отдельностоящего склада в районе Байконыр. На месте пожарные работают по повышенному рангу. Тушение осложняется порывистым ветром", - отмечается в сообщении ведомства.

Позже в МЧС сообщили, что пожар локализован. Площадь устанавливается.

На месте пожара создано 2 боевых участка. По пострадавшим информация на 112 не поступала.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Накануне пожар в магазине произошел в Алматы ночью - огонь мог распространиться на здание, где располагаются гостиница и банк. Как уточнили в МЧС, произошло возгорание одноэтажного магазина, пристроенного к трехэтажному административному зданию, расположенному по ул. С.Прокофьева в Алмалинском районе южной столицы. Пострадавших нет.

Ранее в Алматы также случился крупный пожар - загорелся магазин строительных материалов на шоссе Северное кольцо.

До этого в городе загорелся склад. Пламя охватило территорию в 3 тысячи квадратных метров.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2240469-sklad-zagorelsya-v-astane-foto/