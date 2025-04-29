Отдельностоящий склад загорелся в Астане (фото, видео)
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Столичные огнеборцы тушили возгорание отдельностоящего склада в районе Байконыр - пожарные работали по повышенному рангу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
"Огнеборцы тушат возгорание отдельностоящего склада в районе Байконыр. На месте пожарные работают по повышенному рангу. Тушение осложняется порывистым ветром", - отмечается в сообщении ведомства.
Позже в МЧС сообщили, что пожар локализован. Площадь устанавливается.
На месте пожара создано 2 боевых участка. По пострадавшим информация на 112 не поступала.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Накануне пожар в магазине произошел в Алматы ночью - огонь мог распространиться на здание, где располагаются гостиница и банк. Как уточнили в МЧС, произошло возгорание одноэтажного магазина, пристроенного к трехэтажному административному зданию, расположенному по ул. С.Прокофьева в Алмалинском районе южной столицы. Пострадавших нет.
Ранее в Алматы также случился крупный пожар - загорелся магазин строительных материалов на шоссе Северное кольцо.
До этого в городе загорелся склад. Пламя охватило территорию в 3 тысячи квадратных метров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2240469-sklad-zagorelsya-v-astane-foto/