Отдельностоящий склад загорелся в Астане (фото, видео)

Столичные огнеборцы тушили возгорание отдельностоящего склада в районе Байконыр - пожарные работали по повышенному рангу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Огнеборцы тушат возгорание отдельностоящего склада в районе Байконыр. На месте пожарные работают по повышенному рангу. Тушение осложняется порывистым ветром", - отмечается в сообщении ведомства.

Позже в МЧС сообщили, что пожар локализован. Площадь устанавливается.

На месте пожара создано 2 боевых участка. По пострадавшим информация на 112 не поступала.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Накануне пожар в магазине произошел в Алматы ночью - огонь мог распространиться на здание, где располагаются гостиница и банк. Как уточнили в МЧС, произошло возгорание одноэтажного магазина, пристроенного к трехэтажному административному зданию, расположенному по ул. С.Прокофьева в Алмалинском районе южной столицы. Пострадавших нет.

Ранее в Алматы также случился крупный пожар - загорелся магазин строительных материалов на шоссе Северное кольцо.

До этого в городе загорелся склад. Пламя охватило территорию в 3 тысячи квадратных метров.