Тушат с помощью авиации: лесной пожар произошел в Карагандинской области (видео)

Возгорание сухой травы и лесных околков произошло на территории Бахтинского лесничества в Карагандинской области - в МЧС рассказали подробности, передает NUR.KZ.

Возгорание зафиксировали в 20 км от села Айнабулак Каркаралинского района.

На данный момент тремя воздушными судами МЧС произведено 6 сбросов воды.

Как сообщили в МЧС, В ликвидации возгорания задействованы 157 человека личного состава, 26 единиц техники, один беспилотный летательный аппарат, три воздушных судна Казавиаспас МЧС с водосливными устройствами, один вертолет Казавиалесоохраны, сотрудники МИО, Бахтинского лесничества, Кувского лесхоза, десантники Казавиалесоохраны и добровольные пожарные формирования сельских округов.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет.

Ранее в МЧС отмечали, что в целях недопущения пожаров и загораний в пожароопасный период соблюдайте следующие правила пожарной безопасности:

не выбрасывать непотушенные спички, окурки в лесах, рощах и степях;

не зажигать костры внутри леса под деревьями, рядом с полями, среди густой растительности;

не выбрасывать на природе самовозгорающиеся (пропитанные топливом ткани, стекла и тару) предметы;

не сжигать сухие растения и мусор;

не оставлять костер без присмотра;

использовать сельскохозяйственную технику в соответствии с требованиями пожарной безопасности.