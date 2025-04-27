Тушат с помощью авиации: лесной пожар произошел в Карагандинской области (видео)
Опубликовано:
Возгорание сухой травы и лесных околков произошло на территории Бахтинского лесничества в Карагандинской области - в МЧС рассказали подробности, передает NUR.KZ.
Возгорание зафиксировали в 20 км от села Айнабулак Каркаралинского района.
На данный момент тремя воздушными судами МЧС произведено 6 сбросов воды.
Как сообщили в МЧС, В ликвидации возгорания задействованы 157 человека личного состава, 26 единиц техники, один беспилотный летательный аппарат, три воздушных судна Казавиаспас МЧС с водосливными устройствами, один вертолет Казавиалесоохраны, сотрудники МИО, Бахтинского лесничества, Кувского лесхоза, десантники Казавиалесоохраны и добровольные пожарные формирования сельских округов.
В ведомстве подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет.
Ранее в МЧС отмечали, что в целях недопущения пожаров и загораний в пожароопасный период соблюдайте следующие правила пожарной безопасности:
- не выбрасывать непотушенные спички, окурки в лесах, рощах и степях;
- не зажигать костры внутри леса под деревьями, рядом с полями, среди густой растительности;
- не выбрасывать на природе самовозгорающиеся (пропитанные топливом ткани, стекла и тару) предметы;
- не сжигать сухие растения и мусор;
- не оставлять костер без присмотра;
- использовать сельскохозяйственную технику в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2239869-tushat-s-pomoshchyu-aviacii-lesnoy-pozhar-proizoshel-v-karagandinskoy-oblasti-video/