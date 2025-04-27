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Тушат с помощью авиации: лесной пожар произошел в Карагандинской области (видео)

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Пожарные тушат пожар
Тушение пожара. Кадр из видео: МЧС РК

Возгорание сухой травы и лесных околков произошло на территории Бахтинского лесничества в Карагандинской области - в МЧС рассказали подробности, передает NUR.KZ.

Возгорание зафиксировали в 20 км от села Айнабулак Каркаралинского района.

На данный момент тремя воздушными судами МЧС произведено 6 сбросов воды.

Как сообщили в МЧС, В ликвидации возгорания задействованы 157 человека личного состава, 26 единиц техники, один беспилотный летательный аппарат, три воздушных судна Казавиаспас МЧС с водосливными устройствами, один вертолет Казавиалесоохраны, сотрудники МИО, Бахтинского лесничества, Кувского лесхоза, десантники Казавиалесоохраны и добровольные пожарные формирования сельских округов.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет.

Ранее в МЧС отмечали, что в целях недопущения пожаров и загораний в пожароопасный период соблюдайте следующие правила пожарной безопасности:

  • не выбрасывать непотушенные спички, окурки в лесах, рощах и степях;
  • не зажигать костры внутри леса под деревьями, рядом с полями, среди густой растительности;
  • не выбрасывать на природе самовозгорающиеся (пропитанные топливом ткани, стекла и тару) предметы;
  • не сжигать сухие растения и мусор;
  • не оставлять костер без присмотра;
  • использовать сельскохозяйственную технику в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2239869-tushat-s-pomoshchyu-aviacii-lesnoy-pozhar-proizoshel-v-karagandinskoy-oblasti-video/