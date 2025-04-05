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Степной пожар тушат в Костанайской области

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Горит сухая трава
Пожар. Иллюстративное фото: jean meyntjens/Getty Images

Со степным пожаром сражаются огнеборцы в Костанайской области - для борьбы с огнем привлекли пожарный поезд, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Возгорание началось на территории села Б.Майлина, вблизи границы с Аулиекольским районом Костанайской области. Как пояснили спасатели, в условиях сильного ветра огонь распространился в сторону Аулиекольского района.

На место оперативно прибыли силы и средства МЧС. В тушении задействовано более 60 человек личного состава, свыше 20 единиц техники ДЧС области, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований и лесного хозяйства, а также привлечен пожарный поезд.

Сотрудниками было проведено аэровизуальное обследование с вертолета.

Подчеркивается, что обстановку осложняет усиленный ветер.

Напомним, что также накануне в резервате "Семей орманы" на востоке Казахстана вновь разгорелся пожар. На текущий момент природный пожар в Бескарагайском районе области Абай был локализован. В акимате региона сообщили, что к тушению пожара привлечены 353 человека, около 130 единиц техники и один вертолет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2233389-stepnoy-pozhar-tushat-v-kostanayskoy-oblasti/