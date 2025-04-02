Столовую тушили в Алматы (видео)

Кровля одноэтажной столовой загорелась в Медеуском районе Алматы - на место прибыли пожарные, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как только пожарные прибыли на место ЧП звенья газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей - посетителей внутри не оказалось, также объект был обесточен.

Пожар был ликвидирован на площади 120 кв.м.

По уточненным данным произошло горение кровли одноэтажной столовой. Пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.