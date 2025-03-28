Появились сведения об ощутимости нового землетрясения на юге Казахстана

Появилась информация об ощутимости нового землетрясения, которое сегодня почувствовали в Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Так, по информации в официальном Telegram-канале МЧС, эпицентр располагался в 323 км на юго-запад от Алматы. Глубина - 5 км.

Энергетический класс землетрясения 12.3. Магнитуда MPV 5.7.

Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64) - расчетная интенсивность (в баллах) составила:

село Мерке - 5 баллов;

село Кулан - 4.4 балла;

город Шу - 2.6 баллов;

село Толе би - 2.5 баллов;

село Сарыкемер - 2.5 баллов;

город Тараз - 2.4 балла;

село Кордай - 2.4 балла;

село Аса - 2.2 балла;

село Мойынкум - 2 балла.

Напомним, сетью сейсмических станций 28 марта 2025 года в 16 часов 00 минут по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение. Как отметили в МЧС, толчки почувствовали в Жамбылской области. Расчетную интенсивность в уточняли. Очаг располагался на территории Кыргызстана.

Также сегодня в 03:42 в Жамбылской области произошло первое землетрясение. Сильнее всего его почувствовали жители сел Мерке и Кулан, в первом интенсивность составила 5 баллов, во втором - 4 балла.