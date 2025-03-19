Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кафе сгорело в Актау (видео)

Опубликовано:

Пожар в кафе
Пожар. Кадр из видео: lada.kz

Пожар произошел сегодня в кафе в Актау - возгорание случилось на летней террасе. Из здания вынесли газовые баллоны, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в МЧС, в Актау произошло загорание летней террасы кафе, пристроенного к одному из многоэтажных домов, расположенных в 19-м микрорайоне

До прибытия пожарного подразделения посетители самостоятельно эвакуировались.

Силами ДЧС региона на безопасное место вынесено три газовых баллона.

Пожар ликвидирован на площади 40 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщает местное издание "Лада", пожар возник в здании аппарт-отеля в кафе на первом этаже.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2229524-kafe-sgorelo-v-aktau-video/