Кафе сгорело в Актау (видео)

Пожар произошел сегодня в кафе в Актау - возгорание случилось на летней террасе. Из здания вынесли газовые баллоны, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в МЧС, в Актау произошло загорание летней террасы кафе, пристроенного к одному из многоэтажных домов, расположенных в 19-м микрорайоне

До прибытия пожарного подразделения посетители самостоятельно эвакуировались.

Силами ДЧС региона на безопасное место вынесено три газовых баллона.

Пожар ликвидирован на площади 40 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщает местное издание "Лада", пожар возник в здании аппарт-отеля в кафе на первом этаже.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.