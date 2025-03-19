Кафе сгорело в Актау (видео)
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Пожар произошел сегодня в кафе в Актау - возгорание случилось на летней террасе. Из здания вынесли газовые баллоны, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщили в МЧС, в Актау произошло загорание летней террасы кафе, пристроенного к одному из многоэтажных домов, расположенных в 19-м микрорайоне
До прибытия пожарного подразделения посетители самостоятельно эвакуировались.
Силами ДЧС региона на безопасное место вынесено три газовых баллона.
Пожар ликвидирован на площади 40 кв.м. Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Как сообщает местное издание "Лада", пожар возник в здании аппарт-отеля в кафе на первом этаже.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2229524-kafe-sgorelo-v-aktau-video/