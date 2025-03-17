Смерть лыжницы в Алматы: администрация Шымбулака прокомментировала трагедию

Администрация курорта "Шымбулак" прокомментировала трагедию, которая произошла сегодня после сошедшей лавины в горах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу курорта.

В Telegram-канале курорта "Шымбулак" опубликовали подробности трагедии, произошедшей сегодня. Напомним, в районе левого Талгара, выше перевала ледника Богдановича, в километре от горнолыжного курорта трое фрирайдеров, спровоцировав сход лавины, оказались под завалом. Двое выбрались самостоятельно, тело третьего извлекли спасатели.

Сообщается, что сообщение о сходе лавины с пострадавшими поступило в 14:43. В 14:53 на место происшествия были вызваны спасатели, которые прибыли на место в 15:02. В результате поисков обнаружен погибший, двое туристов смогли выбраться самостоятельно. В 15:34 началась операция по спуску погибшего, с последующей передачей тела врачам.

"Администрация горного курорта "Шымбулак" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего и настоятельно призывает всех гостей не игнорировать правила поведения в горах.

Внимательно следите за погодными условиями, особенно весной, а также за предупреждениями от городских служб спасения по лавинной обстановке в горах Алматы. Предупреждайте близких о своем маршруте и не забывайте о специальном лавинном оборудовании, если отправляетесь во фрирайд", - сказано в сообщении.

Как отметили ранее спасатели, погибшей оказалась гражданка России 1990 года рождения. Трагедия произошла на высоте 3160 метров, объем сошедшей лавины - около 50 кубометров.

Добавим,10 марта этого года на территории курорта "Шымбулак" произошел сход снежной лавины. В результате ЧП никто не пострадал. Мы показывали видео с места ЧП.

В ДЧС по поводу случившегося заявляли, что в провоцировании схода виновны трое лыжников. Эту же версию подтвердили представители курорта. Сообщалось, что служба безопасности "Шымбулака" занята поиском нарушителей.

Позже представители горнолыжного курорта "Шымбулак" сообщили об опознании лиц, вероятно, причастных к сходу лавины.