Автомойка, гараж и кровля дома: пожар произошел в Астане
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Пожар произошел сегодня вечером в Астане. На месте работают около 60 пожарных - в МЧС озвучили подробности произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Согласно информации МЧС, произошло возгорание гаража, пристроенного к двухэтажному коттеджу, возгорание кровли этого коттеджа и частично автомойки.
Информации по пострадавшим не поступало.
На месте организован штаб и три участка пожаротушения. В тушении пожара задействовали 14 единиц техники, 58 человек личного состава.
Также в МЧС добавили, что из автомойки на безопасное расстояние отбуксирован автомобиль и извлечено два газовых баллона.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2227815-avtomoyka-garazh-i-krovlya-doma-pozhar-proizoshel-v-astane-foto-video/