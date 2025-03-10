Еще на одном горнолыжном курорте близ Алматы сошла лавина

На горнолыжном курорте "Акбулак" в Алматинской области сегодня произошел сход лавины, пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в Telegram-канале ДЧС Алматинской области, сегодня в 15:50 на территории горнолыжного курорта СОК "Акбулак", на высоте 2664 метров был зафиксирован самопроизвольный сход снежной лавины объемом 300 кубических метров.

"Лавина сошла в лог. Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место происшествия выезжали 5 специалистов и 3 единицы техники от ГУ "Казселезащита", ДЧС Алматинской области и администрации курорта.

Ситуация находится под контролем. Специалисты продолжают мониторинг снежного покрова в районе курорта", - отметили в ДЧС.

Напомним, сегодня около 10 часов утра на Шымбулаке сошла лавина объемом примерно 3500 кубических метров. В ДЧС по поводу случившегося заявляли, что в провоцировании схода виновны трое лыжников.

После этого в администрации курорта заявили, что незадолго до происшествия производился профилактический спуск, а после завершения работ все участки внетрассового катания отгородили сетками и специальными знаками. Также в администрации курорта заявили, что служба внутренней безопасности сейчас занята поиском виновных.

Также в редакцию NUR.KZ поступило видео от подписчика, снятое на горнолыжном курорте "Шымбулак". На запись попал сам момент схода снежной лавины. Также можно заметить, как по склону, по направлению схода, съезжает несколько лыжников.