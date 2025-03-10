Сотрудница аэропорта Алматы пригласила спасшего ее мужчину в гости (фото)

Спасший сотрудницу аэропорта Алматы Муса Абдраим сообщил о состоявшейся с ней встрече на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ. Фото опубликованы в соцсетях мужчины

Муса Абдраим сообщил, что встретился с сотрудницей аэропорта Алматы, которую он спас несколько дней назад. Фото и видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Вы все видели то, что произошло в аэропорту. Сегодня мы навестили нашу сестренку, чтобы узнать об ее состоянии", - написал Муса Абдраим, отметив, что с девушкой все хорошо.

Кроме того, он опубликовал ряд фото и видео с семьей спасенной девушки.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев по поручению главы государства вручил медаль "Ерлігі үшін" Мусе Абдраиму за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.

Напомним, 7 марта в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Также появились кадры, на которых мужчина угрожает все взорвать и требует убрать оружие. По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС. Также стало известно, что нож был кухонным.

Мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить. Между тем в полиции сообщили, что по данному факту дело завели по статье "Хулиганство с применением холодного оружия".

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который обезвредил мужчину.

Также в пресс-службе аэропорта Алматы рассказали, что девушке, которой сегодня угрожали ножом, предоставлен психолог и будет оказана вся необходимая дальнейшая помощь.