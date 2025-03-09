Автомобиль сгорел из-за пожара в частном доме в Шымкенте (видео)
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В воскресенье, 9 марта, рано утром в Шымкенте случился серьезный пожар – загорелся частный дом. ЧП обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства, пожар случился в одноэтажном частном жилом доме по улице Юсуф-ата.
Огнем был уничтожен легковой автомобиль.
"Благодаря слаженным действиям спасателей пожар ликвидирован в течении трех часов на площади 650 квадратных метров", – рассказали в ведомстве.
Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.
"На месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. Причина пожара устанавливаются", – добавили в МЧС.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2226662-avtomobil-sgorel-iz-za-pozhara-v-chastnom-dome-v-shymkente-video/