Автомобиль сгорел из-за пожара в частном доме в Шымкенте (видео)

В воскресенье, 9 марта, рано утром в Шымкенте случился серьезный пожар – загорелся частный дом. ЧП обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, пожар случился в одноэтажном частном жилом доме по улице Юсуф-ата.

Огнем был уничтожен легковой автомобиль.

"Благодаря слаженным действиям спасателей пожар ликвидирован в течении трех часов на площади 650 квадратных метров", – рассказали в ведомстве.

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

"На месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. Причина пожара устанавливаются", – добавили в МЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.