Женщину с двумя детьми вытащили из горящего дома в Костанайской области
Опубликовано:
Женщину и двух детей спасли в Костанайской области - ночью в их доме произошел пожар. Возгорание обнаружил глава семейства, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошел в селе Узунколь - посреди ночи отец семейства проснулся от запаха дыма, разбудил супругу и велел звонить на пульт 112.
Мужчина увидел, что густой дым полностью охватил кухню и прихожую. Он направился к выходу, а жена и дети восьми и пяти лет остались внутри дома - об этом мужчина сообщил прибывшим спасателям.
Так как огонь преграждал вход, огнеборцы сломали окно и эвакуировали женщину и детей через оконный проем.
Также из горящей кухни было вынесено два бытовых газовых баллона, что предотвратило их возможный взрыв и более серьезные последствия.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2226536-zhenshchinu-s-dvumya-detmi-vytashchili-iz-goryashchego-doma-v-kostanayskoy-oblasti/