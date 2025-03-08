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Женщину с двумя детьми вытащили из горящего дома в Костанайской области

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Пожарные тушат пожар
Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

Женщину и двух детей спасли в Костанайской области - ночью в их доме произошел пожар. Возгорание обнаружил глава семейства, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел в селе Узунколь - посреди ночи отец семейства проснулся от запаха дыма, разбудил супругу и велел звонить на пульт 112.

Мужчина увидел, что густой дым полностью охватил кухню и прихожую. Он направился к выходу, а жена и дети восьми и пяти лет остались внутри дома - об этом мужчина сообщил прибывшим спасателям.

Так как огонь преграждал вход, огнеборцы сломали окно и эвакуировали женщину и детей через оконный проем.

Также из горящей кухни было вынесено два бытовых газовых баллона, что предотвратило их возможный взрыв и более серьезные последствия.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2226536-zhenshchinu-s-dvumya-detmi-vytashchili-iz-goryashchego-doma-v-kostanayskoy-oblasti/