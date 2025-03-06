Магазин и кафе загорелись в Таразе
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В Таразе произошло загорание кровли магазина и рядом стоящего кафе быстрого питания. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"В городе Тараз по проспекту Жамбыла произошло загорание кровли магазина и кафе быстрого питания. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар был ликвидирован на площади 50 кв.м. Пострадавших нет" - говорится в сообщении ведомства.
В МЧС еще раз напомнили казахстанцам о важности соблюдения правил пожарной безопасности.
Недавно мы писали, что в Астане пожар охватил ТРЦ "Сарыарка". Сообщалось, что горит двухэтажная пристройка к основному зданию ТРЦ и облицовка здания.
А в Алматы произошел пожар на территории частного дома, пожарные спасли 8 человек, из них 4 детей, которые были отрезаны огнем от выхода из времянки.
Кроме того, ранее также случился пожар на борту самолета, летевшего из Астаны в Актау: в верхнем багажном отсеке самолета загорелся рюкзак пассажира. Бортпроводники потушили пожар, самолет вернулся в аэропорт вылета.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2226117-magazin-i-kafe-zagorelis-v-taraze/