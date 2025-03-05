Как прошло первое слушание по делу о гибели горняков на шахте имени Костенко

Суд по ЧП на шахте имени Костенко, где погибли 46 человек, начался сегодня в Караганде - состоялось первое заседание, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что единственным подходящим местом для проведения резонансного процесса оказалось здание спортзала СИЗО - здесь смогли уместить 10 подсудимых, их защитников, родственников погибших (их в деле 74) и 28 пострадавших.

Отмечается, что подсудимые потребовали изменить меру пресечения на домашний арест.

Суд не удовлетворил прошение - до оглашения приговора они будут находиться под стражей.

"Мой отец был по кусочкам, понимаете? Каково это – видеть родного отца по кусочкам, читать, что у него внутри, что его разорвало? Зато вот этим вот хорошо, значит, да. А теперь отпустите их под домашний арест?" - заявил родственник погибшего.

Сообщается, что на скамье подсудимых бывший директор шахты имени Костенко, его заместитель, главный инженер, начальники участка, помощник и механик. Девять из них в изоляторе, один под домашним арестом.

"Директор шахты, потому что непосредственно у него просили те же самые 200 гаек, два гайковерта. Элементарные вещи, которые нужны были для работы в шахте, потому что выходил газ метан. Им нужно было все это закрывать, потому что шахта не раз загоралась, они это тушили. Накажите виновных! Мы не хотим крови, как вот нас уже обвинили, нет, мы крови не хотим. Мы хоть какой-то элементарной справедливости, чтобы понесли наказание заслуженно", - заявила дочь погибшего горняка.

Все они не признают свою вину.

"Мы выехали домой на трамвае, и в этот момент случился взрыв. Мы не успели, под землей были. Трамвай весь развернуло в другую сторону, свист стоял, мы включались в самоспасатели. Грохот, вообще страшно было. Отвечать надо им, они же знали все это прекрасно", - заявил пострадавший Канат Мустафин.

Уголовное дело рассматривают по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ". Она предусматривает от 3 до 8 лет тюрьмы.

Неизвестно, как долго продлится процесс, отметили корреспонденты телеканала.

Главное судебное разбирательство назначено на 12 марта.

Заседания будут проходить практически каждый день - допросить предстоит больше 100 человек.

Источник: КТК

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла в Караганде ночью 28 октября 2023 года. В результате происшествия погибли 46 горняков - были опубликованы их имена и фотографии.

По факту ЧП Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Спустя год Генпрокуратура обнародовала результаты расследования аварии, а также озвучила фамилии подозреваемых.

В феврале этого года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил о завершении расследования уголовного дела. Он отметил, что по нему проходят 10 фигурантов. Материалы переданы в суд по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ (ч.3 ст.277 УК).

Позже в прокуратуре Карагандинской области рассказали, что дело состоит из 106 томов.