Отравилась угарным газом: женщина погибла при пожаре в Атырау
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Пенсионерка погибла во время пожара в жилом доме в Атырау - женщина отравилась угарным газом. Медики пытались спасти ее, передает издание "Мой Город".
Сообщается, что трагедия произошла утром - звонок о задымлении в жилом доме на улице Ауэзова поступил в экстренные службы Атырау сегодня в 7:32.
Прибывшие на место пожара спасатели установили, что горела квартира на первом этаже.
Дверь в нее была закрыта - пожарные попали внутрь через окно. В гостиной они нашли 72-летнюю хозяйку жилья. Женщину вынесли на свежий воздух и передали в руки медиков, которые пытались спасти ее, однако им не удалось сделать этого.
Женщина отравилась угарным газом.
Во время тушения огня пожарные также нашли котенка и вынесли его в безопасное место.
В ликвидации пожара участвовали шесть спасателей и две единицы техники.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2225819-otravilas-ugarnym-gazom-zhenshchina-pogibla-pri-pozhare-v-atyrau/