Отравилась угарным газом: женщина погибла при пожаре в Атырау

Пенсионерка погибла во время пожара в жилом доме в Атырау - женщина отравилась угарным газом. Медики пытались спасти ее, передает издание "Мой Город".

Сообщается, что трагедия произошла утром - звонок о задымлении в жилом доме на улице Ауэзова поступил в экстренные службы Атырау сегодня в 7:32.

Прибывшие на место пожара спасатели установили, что горела квартира на первом этаже.

Дверь в нее была закрыта - пожарные попали внутрь через окно. В гостиной они нашли 72-летнюю хозяйку жилья. Женщину вынесли на свежий воздух и передали в руки медиков, которые пытались спасти ее, однако им не удалось сделать этого.

Женщина отравилась угарным газом.

Во время тушения огня пожарные также нашли котенка и вынесли его в безопасное место.

В ликвидации пожара участвовали шесть спасателей и две единицы техники.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.