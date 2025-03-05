Взрыв газа предотвратили в Косшы

Пожар произошел в хозпостройке в Косшы - из здания вынесли газовые баллоны, предотвратив их взрыв, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Пожар площадью 50 квадратных метров силами спасателей был ликвидирован полностью. Кроме того, пожарные вынесли из огня два газовых баллона в безопасную зону, тем самым предотвратив взрыв.

Пожар. Фото: МЧС РК

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.