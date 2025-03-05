Пострадали отец и дочь: стали известны подробности взрыва авто в Талдыкоргане

Автомобиль взорвался в гараже в Талдыкоргане накануне. Стали известны подробности - пострадали два человека, один попал в больницу, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что мужчина собирался отвезти дочь в школу - завел машину и в этот момент раздался взрыв, который разрушил стены, выбил стекла и двери жилого дома.

Гараж, в котором находилось авто, был разрушен целиком.

Отмечается, что в результате ЧП пострадал 40-летний мужчина и его 12-летняя дочь. У хозяина авто тяжелые травмы и ожоги тела, девочка - в состоянии средней степени тяжести.

Специалисты предполагают, что могло взорваться газовое оборудование автомобиля - причина ЧП выясняются.

"По прибытии на место происшествия выяснилось, что произошел хлопок газового оборудования в автомобиле. Частично разрушены хозяйственные постройки. На месте работают сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям", - заявил замначальника управления по ЧС региона Данияр Айткулулы.

Источник: КТК