Кладбище затопило в Костанайской области (видео)
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Кладбище частично затопило водой из водоотводного канала в одном из сел в Костанайской области - в ДЧС региона рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как объяснили спасатели, в результате понижения температуры воздуха в селе Новоселовка Карасуского района на водоотводном канале образовалась ледовая корка, из-за чего вода начала переливаться поверху.
Вода дошла до территории кладбища, частично затронув его.
"В настоящее время вода не распространяется дальше. Силами местных исполнительных органов ведутся инженерные работы по углублению и расширению канала, а также разрыхлению наледи для увеличения пропускной способности в реку Кундызда", - пояснили в ДЧС.
На месте задействовано шесть единиц спецтехники.
Силами спасателей осуществляется объезд на технике высокой проходимости с целью мониторинга обстановки.
Ситуация находится под контролем, добавили в ДЧС.
Недавно министр по ЧС Чингис Аринов во время брифинга рассказал, что 1223 населенных пункта в стране могут остаться под водой в текущем году.
А синоптики перечислили районы в каждой области Казахстана, где этой весной возможны паводки.
На днях сообщалось, что в Казахстане выявлены серьезные нарушения в эксплуатации гидротехнических сооружений, которые должны защитить казахстанцев в случае паводков и селя.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2225015-kladbishche-zatopilo-v-kostanayskoy-oblasti-video/