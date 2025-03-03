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Кладбище затопило в Костанайской области (видео)

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Вода добралась до кладбища
Вода добралась до кладбища. Кадр из видео: instagram.com/kostanay_life

Кладбище частично затопило водой из водоотводного канала в одном из сел в Костанайской области - в ДЧС региона рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как объяснили спасатели, в результате понижения температуры воздуха в селе Новоселовка Карасуского района на водоотводном канале образовалась ледовая корка, из-за чего вода начала переливаться поверху.

Вода дошла до территории кладбища, частично затронув его.

"В настоящее время вода не распространяется дальше. Силами местных исполнительных органов ведутся инженерные работы по углублению и расширению канала, а также разрыхлению наледи для увеличения пропускной способности в реку Кундызда", - пояснили в ДЧС.

На месте задействовано шесть единиц спецтехники.

Силами спасателей осуществляется объезд на технике высокой проходимости с целью мониторинга обстановки.

Ситуация находится под контролем, добавили в ДЧС.

Недавно министр по ЧС Чингис Аринов во время брифинга рассказал, что 1223 населенных пункта в стране могут остаться под водой в текущем году.

А синоптики перечислили районы в каждой области Казахстана, где этой весной возможны паводки.

На днях сообщалось, что в Казахстане выявлены серьезные нарушения в эксплуатации гидротехнических сооружений, которые должны защитить казахстанцев в случае паводков и селя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2225015-kladbishche-zatopilo-v-kostanayskoy-oblasti-video/