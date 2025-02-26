Пожар охватил ТРЦ "Сарыарка" в Астане (видео)

В среду, 26 февраля, утром в торгово-развлекательном центре "Сарыарка" в Астане случился пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС. В соцсетях появились кадры с места ЧП.

Видеоролики с места ЧП публикуют Telegram-каналы, посвященные столице. На кадрах видно, что из здания ТРЦ идет черный дым.

В Telegram-канале МЧС сообщается, что спасатели уже на месте происшествия. В ведомстве подтвердили, что огонь охватил торговый центр, расположенный по проспекту Туран в районе Нура.

"На месте спасатели работают по повышенному рангу", - говорится в сообщении МЧС.

В 11:24 в МЧС обновили информацию, сообщив, что пожар уже локализован.

"Пожар происходит в двухэтажной пристройке к основному зданию ТРЦ и облицовки здания", - проинформировали в ведомстве.

Информации о пострадавших нет.

В 12:01 стало известно о ликвидации пожара.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, в минувшие выходные в Алматы произошел пожар на территории частного дома, пожарные спасли 8 человек, из них 4 детей, которые были отрезаны огнем от выхода из времянки.

Кроме того, в воскресенье случился пожар на борту самолета, летевшего из Астаны в Актау: в верхнем багажном отсеке самолета загорелся рюкзак пассажира. Бортпроводники потушили пожар, самолет вернулся в аэропорт вылета.