Взрыв произошел в канализационном коллекторе с людьми в Петропавловске

В Петропавловске пять работников аварийной бригады, по предварительным данным, пострадали от взрыва газовоздушной смеси в канализационном коллекторе, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП СКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 19 февраля при демонтаже старой трубы в канализационном коллекторе во дворе дома на улице Жукова в Петропавловске, по предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси.

На месте происшествия. Фото: ДП СКО

"В результате пострадали пять работников аварийной бригады. По факту нарушения правил охраны труда полицией начато досудебное расследование", - уточнили в ДП СКО.

Ранее в Туркестанской области мать и пятеро ее детей пострадали от взрыва газового баллона в частном доме. Все шестеро получили термические ожоги различной степени. Их госпитализировали в больницу. Дом площадью 180 квадратных метров восстановлению не подлежит.

А в Жезказгане прогремели несколько взрывов на нефтебазе. Сначала загорелись спецмашины: два бензовоза и один газовоз. До приезда спасателей случилось несколько взрывов, причем последний был самым мощным. Именно после него обрушился ангар. Предполагается, что внутри находились цистерны с газом.

После произошедшего в больницу с ожогами и травмами доставили пять человек. Одного пациента госпитализировали в реанимационное отделение, его состояние крайне тяжелое.