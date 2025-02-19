Крушение самолета в Актау: глава МЧС Азербайджана наградил казахстанских спасателей (фото)
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Казахстанские спасатели были награждены приказом министра по ЧС Азербайджана за участие в спасательной операции 25 декабря близ Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
"В соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова, казахстанские спасатели награждены нагрудным знаком "За сотрудничество" за участие в спасательной операции и ликвидации последствий крушения самолета "Азербайджанских авиалиний", - говорится в сообщении ведомства.
Награды были вручены в городе Актау генеральным консулом Азербайджана Айханом Сулейманлы.
Награжденные сотрудники МЧС Казахстана:
- Сейталин Азамат Серикович;
- Аминов Тимур Владимирович;
- Айдаров Кани Манапович;
- Караев Саясат Мусаевич;
- Кенжегалиев Мажит Серикбаевич;
- Кулханов Азымбек Шындаулетович;
- Кузембаев Ербол Ахметович;
- Мендибаев Наурызбек Ерланулы;
- Нугуманов Ардак Койшибекович;
- Тлеубергенова Айман Мынбаевна.
Подчеркивается, что эта награда символизирует крепкое сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном в сфере чрезвычайных ситуаций.
Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.
7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.
4 февраля появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.
Сегодня вице-министр транспорта Талгат Ластаев сообщил о сроках расследования авиакатастрофы под Актау.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2222076-krushenie-samoleta-azal-glava-mchs-azerbaydzhana-nagradil-kazahstanskih-spasateley-foto/