Крушение самолета в Актау: глава МЧС Азербайджана наградил казахстанских спасателей (фото)

Казахстанские спасатели были награждены приказом министра по ЧС Азербайджана за участие в спасательной операции 25 декабря близ Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

"В соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова, казахстанские спасатели награждены нагрудным знаком "За сотрудничество" за участие в спасательной операции и ликвидации последствий крушения самолета "Азербайджанских авиалиний", - говорится в сообщении ведомства.

Награды были вручены в городе Актау генеральным консулом Азербайджана Айханом Сулейманлы.

Награжденные сотрудники МЧС Казахстана:

Сейталин Азамат Серикович;

Аминов Тимур Владимирович;

Айдаров Кани Манапович;

Караев Саясат Мусаевич;

Кенжегалиев Мажит Серикбаевич;

Кулханов Азымбек Шындаулетович;

Кузембаев Ербол Ахметович;

Мендибаев Наурызбек Ерланулы;

Нугуманов Ардак Койшибекович;

Тлеубергенова Айман Мынбаевна.

Подчеркивается, что эта награда символизирует крепкое сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном в сфере чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

4 февраля появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.

Сегодня вице-министр транспорта Талгат Ластаев сообщил о сроках расследования авиакатастрофы под Актау.