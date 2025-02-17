Потолок обрушился в ТД Экибастуза: возбуждено уголовное дело
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После обрушения навесного потолка в торговом доме в Экибастузе полиция возбудила уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, полицией возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", - отметили в ДП Павлодарской области.
Напомним, 16 февраля в одном из торговых домов Экибастуза на улице Ауэзова обрушилась часть навесного потолка на третьем этаже на площади 150 квадратных метров. На место происшествия выехали экстренные службы.
В результате происшествия в приемный покой Экибастузской городской больницы обратились пять человек, из них трое 15-16 лет. В госпитализации никто не нуждался. Обратившимся назначили амбулаторное лечение в связи с различными ушибами.
Сам торговый дом закрыли для выяснения всех обстоятельств ЧП.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221335-potolok-obrushilsya-v-td-ekibastuza-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/