Потолок обрушился в ТД Экибастуза: возбуждено уголовное дело

После обрушения навесного потолка в торговом доме в Экибастузе полиция возбудила уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицией возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", - отметили в ДП Павлодарской области.

Напомним, 16 февраля в одном из торговых домов Экибастуза на улице Ауэзова обрушилась часть навесного потолка на третьем этаже на площади 150 квадратных метров. На место происшествия выехали экстренные службы.

В результате происшествия в приемный покой Экибастузской городской больницы обратились пять человек, из них трое 15-16 лет. В госпитализации никто не нуждался. Обратившимся назначили амбулаторное лечение в связи с различными ушибами.

Сам торговый дом закрыли для выяснения всех обстоятельств ЧП.