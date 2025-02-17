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Обрушение потолка в торговом доме в Экибастузе: пострадали пять человек

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Врач измеряет давление у пациента
Врач измеряет давление у мужчины. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Вчера в одном из торговых домов Экибастуза обрушился навесной потолок. Как оказалось, пять человек получили травмы, передает издание Pavlodarnews.kz.

По информации областного департамента по чрезвычайным ситуациям, в приемный покой Экибастузской городской больницы обратились пять человек, из них трое 15-16 лет.

В госпитализации никто не нуждался.

"Всех осмотрели, назначили амбулаторное лечение в связи с различными ушибами", – добавили в управлении здравоохранения.

Отмечается, что сам торговый дом закрыли для выяснения всех обстоятельств ЧП.

Напомним, накануне сообщалось, что в одном из торговых домов Экибастуза обрушилась часть навесного потолка на третьем этаже на площади 150 квадратных метров. ЧП обошлось без жертв.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221199-obrushenie-potolka-v-torgovom-dome-v-ekibastuze-postradali-pyat-chelovek/