Навесной потолок обрушился в одном из ТД Экибастуза

ЧП произошло в одном из торговых домов Экибастуза - обрушилась часть навесного потолка на третьем этаже, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В одном из торговых домов по улице Ауэзова произошло обрушение навесного потолка на пл. 150 кв.м.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности при эвакуации:

Не паникуйте, сохраняйте спокойствие;

Не оставляйте без присмотра детей;

Покиньте здание согласно плану эвакуации, или сразу устремляйтесь к известному Вам выходу;

Не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестницам, не поднимайтесь на более высокие этажи;

Проходя по задымленным участкам, постарайтесь преодолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и нос носовым платком или рукавом одежды, при этом лучше смочить ткань водой;

Опуститесь как можно ниже – внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу-вверх.