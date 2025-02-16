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Навесной потолок обрушился в одном из ТД Экибастуза

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Падение навесного потолка
Потолок. Кадр из видео: МЧС РК

ЧП произошло в одном из торговых домов Экибастуза - обрушилась часть навесного потолка на третьем этаже, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В одном из торговых домов по улице Ауэзова произошло обрушение навесного потолка на пл. 150 кв.м.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности при эвакуации:

  • Не паникуйте, сохраняйте спокойствие;
  • Не оставляйте без присмотра детей;
  • Покиньте здание согласно плану эвакуации, или сразу устремляйтесь к известному Вам выходу;
  • Не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестницам, не поднимайтесь на более высокие этажи;
  • Проходя по задымленным участкам, постарайтесь преодолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и нос носовым платком или рукавом одежды, при этом лучше смочить ткань водой;
  • Опуститесь как можно ниже – внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу-вверх.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221163-navesnoy-potolok-obrushilsya-v-odnom-iz-td-ekibastuza/