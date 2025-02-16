Навесной потолок обрушился в одном из ТД Экибастуза
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ЧП произошло в одном из торговых домов Экибастуза - обрушилась часть навесного потолка на третьем этаже, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
В одном из торговых домов по улице Ауэзова произошло обрушение навесного потолка на пл. 150 кв.м.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Жертв и пострадавших нет.
Ранее в МЧС напомнили правила безопасности при эвакуации:
- Не паникуйте, сохраняйте спокойствие;
- Не оставляйте без присмотра детей;
- Покиньте здание согласно плану эвакуации, или сразу устремляйтесь к известному Вам выходу;
- Не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестницам, не поднимайтесь на более высокие этажи;
- Проходя по задымленным участкам, постарайтесь преодолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и нос носовым платком или рукавом одежды, при этом лучше смочить ткань водой;
- Опуститесь как можно ниже – внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу-вверх.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221163-navesnoy-potolok-obrushilsya-v-odnom-iz-td-ekibastuza/