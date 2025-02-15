Подземные толчки в ВКО: как ощутили землетрясение в российском Алтае (видео)
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Рано утром на территориях Казахстана и России ощутили подземные толчки. Эпицентр землетрясения, как выяснилось, находился в одном из российских регионов – Республике Алтай.
В субботу утром жители ВКО могли ощутить подземные толчки. В разных районах области интенсивность составила 2-3 балла, а сам эпицентр землетрясения, как оказалось, располагался на территории России. Что об этом пишут в регионе?
Как сообщило МЧС Республики Алтай в Telegram, землетрясение произошло в 08:50 (по времени РК – в 06:50) в 1,3 км на юго-восток от населенного пункта Бельтир Кош-Агачского района.
Магнитуда составила 6,4. Отмечается, что толчки ощущались по всей территории Республики Алтай, интенсивность составила около 3 баллов.
В одной из школ региона, по данным МЧС, выявлены незначительные повреждения штукатурки, а в одном из сел произошло кратковременное отключение электроэнергии.
Местное издание "Катунь 24" делится видео, которые им прислали подписчики в Telegram.
Местные жители не на шутку перепугались: жаловались на тряску кровати и звон люстр. Автор одного из видео сообщил, что школьников после случившегося отпустили домой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221031-podzemnye-tolchki-v-vko-kak-oshchutili-zemletryasenie-v-rossiyskom-altae-video/