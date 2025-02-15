Землетрясение произошло на востоке Казахстана

В 1225 километрах от Алматы произошло землетрясение, его интенсивность в Риддере и нескольких селах на востоке страны составила от 2 до 3 баллов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС, сегодня утром, в 06:52 по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение.

"Очаг землетрясения располагается на территории Российской Федерации в 1225 км на северо-восток от города Алматы", - сообщили в МЧС.

Расчетная интенсивность на территории Восточно-Казахстанской области составила:

село Катон-Карагай - 3 балла;

село Маркаколь - 3 балла;

село Улькен-Нарын 3 балла;.

город Алтай - 3 балла;

село Буран - 3 балла;

город Риддер - 2 балла;

город Зайсан - 3 балла;

село Куршим - 3 балла;

село Самарское - 3 балла.

"Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - добавили в МЧС.

Также сообщается, что специалистами "Казселезащита" был проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Кроме того, был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.

"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", - добавили в пресс-службе министерства.

Что делать при землетрясении

В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков). Отключите воду, газ, электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

В январе этого года мы писали, что землетрясение зафиксировали в двух регионах Казахстана - Алматинской области и области Жетісу. Информации о разрушениях также не поступало.

Ранее мы поговорили со специалистами из Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, которые рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.