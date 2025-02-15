Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Землетрясение произошло на востоке Казахстана

Опубликовано:

Землетрясение
Землетрясение. Иллюстративное фото: Furchin/Getty Images

В 1225 километрах от Алматы произошло землетрясение, его интенсивность в Риддере и нескольких селах на востоке страны составила от 2 до 3 баллов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС, сегодня утром, в 06:52 по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение.

"Очаг землетрясения располагается на территории Российской Федерации в 1225 км на северо-восток от города Алматы", - сообщили в МЧС.

Расчетная интенсивность на территории Восточно-Казахстанской области составила:

  • село Катон-Карагай - 3 балла;
  • село Маркаколь - 3 балла;
  • село Улькен-Нарын 3 балла;.
  • город Алтай - 3 балла;
  • село Буран - 3 балла;
  • город Риддер - 2 балла;
  • город Зайсан - 3 балла;
  • село Куршим - 3 балла;
  • село Самарское - 3 балла.

"Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - добавили в МЧС.

Также сообщается, что специалистами "Казселезащита" был проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Кроме того, был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.

"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", - добавили в пресс-службе министерства.

Что делать при землетрясении

В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
  6. Отключите воду, газ, электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

В январе этого года мы писали, что землетрясение зафиксировали в двух регионах Казахстана - Алматинской области и области Жетісу. Информации о разрушениях также не поступало.

Ранее мы поговорили со специалистами из Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, которые рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2220984-zemletryasenie-proizoshlo-na-vostoke-kazahstana/