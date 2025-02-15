Землетрясение произошло на востоке Казахстана
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В 1225 километрах от Алматы произошло землетрясение, его интенсивность в Риддере и нескольких селах на востоке страны составила от 2 до 3 баллов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС, сегодня утром, в 06:52 по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение.
"Очаг землетрясения располагается на территории Российской Федерации в 1225 км на северо-восток от города Алматы", - сообщили в МЧС.
Расчетная интенсивность на территории Восточно-Казахстанской области составила:
- село Катон-Карагай - 3 балла;
- село Маркаколь - 3 балла;
- село Улькен-Нарын 3 балла;.
- город Алтай - 3 балла;
- село Буран - 3 балла;
- город Риддер - 2 балла;
- город Зайсан - 3 балла;
- село Куршим - 3 балла;
- село Самарское - 3 балла.
"Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - добавили в МЧС.
Также сообщается, что специалистами "Казселезащита" был проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Кроме того, был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.
"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", - добавили в пресс-службе министерства.
Что делать при землетрясении
В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
В январе этого года мы писали, что землетрясение зафиксировали в двух регионах Казахстана - Алматинской области и области Жетісу. Информации о разрушениях также не поступало.
Ранее мы поговорили со специалистами из Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, которые рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2220984-zemletryasenie-proizoshlo-na-vostoke-kazahstana/