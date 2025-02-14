Через месяц после пожаров: Лос-Анджелес накрыли наводнения и оползни (видео)

Американский округ Лос-Анджелес, где в январе бушевали пожары, накрыли наводнения и оползни, вызванные ливнями. Жителей предупредили о возможной эвакуации.

По данным CBS News, жители некоторых районов Лос-Анджелеса несколько дней назад получили предупреждения и распоряжения об эвакуации, поскольку сильные дожди грозили опасными селевыми потоками.

К местным жителям обратилась и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс. Она сообщила, что жителям угрожают сели, порывы ветра и наводнения из-за сильных дождей.

"Жителям Лос-Анджелеса следует готовиться к дождям, поскольку сегодня существует наибольший риск сильных дождей, наводнений, селей и порывов ветра", - написала мэр.

Как отмечает газета New York Post, оползни и наводнения после сильного ливня произошли в Лос-Анджелесе всего через месяц после того, как в регионе произошли смертоносные пожары.

По данным издания, люди продолжают получать уведомления о "высоком риске затопления дорог, возникновения грязевых потоков, а также сильных ветров или кратковременных торнадо".

Уже сегодня, как пишет газета, в некоторых районах Лос-Анджелеса уровень воды в результате наводнений вырос до 120 сантиметров.

Сообщается, что от наводнений и оползней уже пострадали такие районы как Малибу, долины Сан-Фернандо и Сан-Габриэль, Вестсайд, центр Лос-Анджелеса, Альтадена и другие.

Напомним, лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. Сообщалось, что среди более чем 80 тыс. эвакуированных из-за лесных пожаров в Калифорнии оказались и знаменитости. Многие из них подтвердили, что потеряли свои дома в огне. А издание Daily Mail сообщило, что в Лос-Анджелесе сгорел и арендный дом сына действующего президента США Джо Байдена.

9 января экс-президент Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Он распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

10 января были опубликованы снимки со спутника, на которых виден масштаб катастрофы. Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал с обзором возможных обстоятельств, почему пожары в Лос-Анджелесе оказались такими разрушительными.

По последним данным, число жертв пожаров в Калифорнии составляло 27 человек, еще 18 числились пропавшими без вести.