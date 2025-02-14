Автомобиль загорелся на дороге в Астане (видео)

В Астане на пересечении Республики и Сейфуллина загорелся легковой автомобиль. Огнеборцам удалось вовремя потушить горящую машину, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Случай произошел сегодня в Астане на пересечении ул. Республики и Сейфуллина. Во время движения в легковом автомобиле горели сгораемые детали моторного отсека и салона. Пожарным удалось остановить огонь на малой площади и сохранить имущество", - отмечается в сообщении ведомства.

Прибывшие на место вызова огнеборцы подали ствол и с помощью пены потушили горящую машину.

В МЧС напомнили водителям о необходимости иметь в салоне автомобиля огнетушитель.

На днях еще один пожар произошел в Астане - автомобиль загорелся прямо на дороге. Очевидцы сняли произошедшее на видео. Подробности случившегося озвучили в МЧС.

До этого пассажирский автобус задымился на оживленном перекрестке в Алматы. Обошлось без жертв.

В декабре прошлого года прямо на дороге в Астане загорелся маршрутный автобус. Возгорание произошло на крыше транспортного средства.

Что делать, если автомобиль загорелся во время движения?

В МЧС ранее дали рекомендации:

Не паникуйте;

Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;

Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);

Позвоните по номеру “112”;

Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;

При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;

Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.