Автомобиль загорелся на дороге в Астане (видео)
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В Астане на пересечении Республики и Сейфуллина загорелся легковой автомобиль. Огнеборцам удалось вовремя потушить горящую машину, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
"Случай произошел сегодня в Астане на пересечении ул. Республики и Сейфуллина. Во время движения в легковом автомобиле горели сгораемые детали моторного отсека и салона. Пожарным удалось остановить огонь на малой площади и сохранить имущество", - отмечается в сообщении ведомства.
Прибывшие на место вызова огнеборцы подали ствол и с помощью пены потушили горящую машину.
В МЧС напомнили водителям о необходимости иметь в салоне автомобиля огнетушитель.
На днях еще один пожар произошел в Астане - автомобиль загорелся прямо на дороге. Очевидцы сняли произошедшее на видео. Подробности случившегося озвучили в МЧС.
До этого пассажирский автобус задымился на оживленном перекрестке в Алматы. Обошлось без жертв.
В декабре прошлого года прямо на дороге в Астане загорелся маршрутный автобус. Возгорание произошло на крыше транспортного средства.
Что делать, если автомобиль загорелся во время движения?
В МЧС ранее дали рекомендации:
- Не паникуйте;
- Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
- Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
- Позвоните по номеру “112”;
- Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
- При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;
- Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2220729-avtomobil-zagorelsya-na-doroge-v-astane-video/