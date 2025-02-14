Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Автомобиль загорелся на дороге в Астане (видео)

Опубликовано:

Тушение автомобиля
Тушение автомобиля. Фото: МЧС РК

В Астане на пересечении Республики и Сейфуллина загорелся легковой автомобиль. Огнеборцам удалось вовремя потушить горящую машину, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Случай произошел сегодня в Астане на пересечении ул. Республики и Сейфуллина. Во время движения в легковом автомобиле горели сгораемые детали моторного отсека и салона. Пожарным удалось остановить огонь на малой площади и сохранить имущество", - отмечается в сообщении ведомства.

Прибывшие на место вызова огнеборцы подали ствол и с помощью пены потушили горящую машину.

В МЧС напомнили водителям о необходимости иметь в салоне автомобиля огнетушитель.

На днях еще один пожар произошел в Астане - автомобиль загорелся прямо на дороге. Очевидцы сняли произошедшее на видео. Подробности случившегося озвучили в МЧС.

До этого пассажирский автобус задымился на оживленном перекрестке в Алматы. Обошлось без жертв.

В декабре прошлого года прямо на дороге в Астане загорелся маршрутный автобус. Возгорание произошло на крыше транспортного средства.

Что делать, если автомобиль загорелся во время движения?

В МЧС ранее дали рекомендации:

  • Не паникуйте;
  • Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
  • Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
  • Позвоните по номеру “112”;
  • Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
  • При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;
  • Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2220729-avtomobil-zagorelsya-na-doroge-v-astane-video/