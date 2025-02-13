Автомобиль наехал на людей в Мюнхене: есть пострадавшие

В Мюнхене автомобиль врезался в толпу, по некоторым данным, число пострадавших достигло 15 человек. В полиции сообщили о задержании водителя и сообщили, что он не представляет опасности.

Как сообщает Sky News, поступили экстренные сообщения о том, что по меньшей мере 15 человек получили ранения в результате наезда автомобиля с людьми.

О 15 пострадавших сообщает и немецкое издание BILD. Сообщается, что на место происшествия прибыли кареты скорой помощи.

Информацию подтвердили в полиции Мюнхена, которые опубликовали несколько постов о происшествии в X. В полиции сообщили, что водитель уже задержан и "не представляет никакой опасности". Также правоохранители подтвердили, что несколько человек получили ранения.

По данным газеты Independent, журналистка Cандра Деммельхубер сообщила, что инцидент произошел на митинге, организованном немецким профсоюзом Verdi.

"В Мюнхене на митинге Verdi произошел инцидент. Автомобиль въехал в демонстрантов", - сообщила она.

Отметим, что в декабре прошлого года также в Германии автомобиль протаранил рождественскую ярмарку - инцидент произошел в городе Магдебург. В результате наезда погибли и пострадали люди.

Также в декабре 2024 года такси въехало в группу пешеходов на оживленной площади в Нью-Йорке, в результате чего пострадали не менее шести человек.

В начале этого года мы писали, что в американском Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь, были погибшие и десятки пострадавших. Инцидент прокомментировали городские власти.