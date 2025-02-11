Микроавтобус загорелся на дороге в центре Астаны (видео)
Опубликовано:
Пожар произошел сегодня в Астане - автомобиль загорелся прямо на дороге. Очевидцы сняли произошедшее на видео. Подробности случившегося озвучили в МЧС, передает NUR.KZ.
Как сообщили спасатели, сегодня в Есильском районе Астаны на пересечении проспекта Улы дала и улицы Туркестан загорелся микроавтобус.
Оперативно прибывшие спасатели полностью ликвидировали пожар.
Жертв и пострадавших. Причина пожара устанавливается.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2219756-mikroavtobus-zagorelsya-na-doroge-v-centre-astany-video/