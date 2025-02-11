Микроавтобус загорелся на дороге в центре Астаны (видео)

Пожар произошел сегодня в Астане - автомобиль загорелся прямо на дороге. Очевидцы сняли произошедшее на видео. Подробности случившегося озвучили в МЧС, передает NUR.KZ.

Как сообщили спасатели, сегодня в Есильском районе Астаны на пересечении проспекта Улы дала и улицы Туркестан загорелся микроавтобус.

Оперативно прибывшие спасатели полностью ликвидировали пожар.

Жертв и пострадавших. Причина пожара устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.