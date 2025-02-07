Мужчина вытащил из горящего дома соседку и четверых детей в ВКО (видео)

Пожар произошел в частном доме в ВКО - до приезда спасателей сосед вытащил из него пять человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Инцидент произошел в селе Айнабулак в Зайсанском районе.

До прибытия сотрудников ДЧС ВКО сосед Талғат Мұсірәт через окно пробрался в сильно задымленный дом и помог выбраться из него пожилой женщине 1956 года рождения, а также четверым детям 2017, 2019, 2020 и 2023 годов рождения.

Прибывшие сотрудники противопожарной службы ликвидировали возгорание на площади 30 кв.м.

Никто в ЧП не пострадал.

Как сообщили в ДЧС, причиной пожара могло послужить несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.