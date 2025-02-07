Мужчина вытащил из горящего дома соседку и четверых детей в ВКО (видео)
Опубликовано:
Пожар произошел в частном доме в ВКО - до приезда спасателей сосед вытащил из него пять человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
Инцидент произошел в селе Айнабулак в Зайсанском районе.
До прибытия сотрудников ДЧС ВКО сосед Талғат Мұсірәт через окно пробрался в сильно задымленный дом и помог выбраться из него пожилой женщине 1956 года рождения, а также четверым детям 2017, 2019, 2020 и 2023 годов рождения.
Прибывшие сотрудники противопожарной службы ликвидировали возгорание на площади 30 кв.м.
Никто в ЧП не пострадал.
Как сообщили в ДЧС, причиной пожара могло послужить несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2218830-muzhchina-vytashchil-iz-goryashchego-doma-sosedku-i-chetveryh-detey-v-vko-video/