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Мужчина вытащил из горящего дома соседку и четверых детей в ВКО (видео)

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Пожарные тушат пожар
Пожар. Кадр из видео: ДЧС ВКО

Пожар произошел в частном доме в ВКО - до приезда спасателей сосед вытащил из него пять человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Инцидент произошел в селе Айнабулак в Зайсанском районе.

До прибытия сотрудников ДЧС ВКО сосед Талғат Мұсірәт через окно пробрался в сильно задымленный дом и помог выбраться из него пожилой женщине 1956 года рождения, а также четверым детям 2017, 2019, 2020 и 2023 годов рождения.

Прибывшие сотрудники противопожарной службы ликвидировали возгорание на площади 30 кв.м.

Никто в ЧП не пострадал.

Как сообщили в ДЧС, причиной пожара могло послужить несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2218830-muzhchina-vytashchil-iz-goryashchego-doma-sosedku-i-chetveryh-detey-v-vko-video/